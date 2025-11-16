نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية وقطاع غزة سيُجرد من السلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على أن سياسة تل أبيب واضحة بشأن مستقبل فلسطين، مؤكدًا أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية؛ وأضاف الوزير أن خطة إسرائيل تشمل تجريد قطاع غزة من السلاح بالكامل، حتى آخر نفق، في تصريح يعكس توجه الحكومة نحو تكثيف السيطرة على القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن كاتس عن إغلاق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحلول 1 مارس 2026، في خطوة تأتي ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى ضبط الرسائل الإعلامية الصادرة عن المؤسسة العسكرية.

كما أصدر تعليمات تمنع كبار ضباط الجيش من إجراء مقابلات أو تقديم إحاطات إعلامية دون إذن مباشر منه، بما يعكس سعي الحكومة للسيطرة على صورة الجيش والرسائل الصادرة عنه.

آلية تنظيم اللقاءات الإعلامية بعد القرار

وبحسب مصادر إسرائيلية، يتعين على المتحدث باسم الجيش، إفي دوفرين، تمرير أي لقاء صحفي مسبقًا عبر مكتب الوزير، مع تقديم تفاصيل كاملة حول هوية الصحفي، الموضوع المطروح، والجهة المشاركة في المقابلة، قبل منح الموافقة الرسمية.

تأتي هذه الإجراءات بعد توتر سابق بين كاتس والقيادة العسكرية، إثر تصريحات نشرت في وسائل الإعلام أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكن طرفًا في المناقشات التي سبقت الاتفاق الذي أنهى الحرب على غزة، ما اعتبره الوزير مساسًا بصورة الجيش وإنجازاته.

تأثير القرار على التواصل الإعلامي للجيش

منذ تلك الحادثة، توقفت الإحاطات الدورية بين الصحفيين والجيش، بما في ذلك اللقاءات التي كان يجريها المتحدث العسكري نفسه، مع توجه واضح نحو تقليص التواصل الإعلامي المفتوح مع الصحافة.

ويستند القرار إلى نص قانوني قديم يمنح وزير الدفاع صلاحية تقييد ظهور الضباط في الإعلام، على الرغم من أن هذا النص ظل لسنوات غير مفعل لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية.