عاجل- حماس تعلن تسلّم قائمة تضم 1468 أسيرًا من غزة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس أنها تسلّمت عبر الوسطاء قائمة رسمية بأسماء 1468 أسيرًا من قطاع غزة محتجزين لدى الاحتلال، وذلك بعد شهر كامل من التواصل غير المباشر.

وأكدت الحركة أن مكتب إعلام الأسرى سيقوم بنشر القائمة كاملة عبر منصاته الرسمية خلال الساعات المقبلة.

تحميل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

وشددت حماس في بيانها على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمعتقلين، وعن أي خلل أو تلاعب محتمل في القائمة التي جرى تسليمها، مؤكدة أن الحركة تتابع الملف بكل جدية عبر القنوات المتاحة.

أعداد أخرى لا يزال الاحتلال يخفيها

وأوضحت الحركة أن الاحتلال لا يزال يخفي قسرًا أعدادًا أخرى من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، ويرفض حتى الآن الإفصاح عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم، ما يزيد الغموض حول وضعهم القانوني والإنساني.

دعوة الوسطاء لممارسة الضغط للكشف المفقودين

ودعت حماس الوسطاء إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال للكشف جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان حقوقهم، وتأمين معاملتهم وفق القانون الدولي، مؤكدة أن هذا الملف سيظل على رأس أولوياتها في أي تفاهمات قادمة.