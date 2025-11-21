السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 04:16 مساءً - أكد جورج عازر، السفير المصري في نيوزيلندا، أن عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج تسير بشكل منتظم، مشيراً إلى أنه يتبقى نحو أربعين دقيقة فقط على إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول.

وأوضح أنه تم بدء اليوم بلقاء مع القاضي أحمد بناري، عضو اللجنة التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، للاطمئنان على الاستعدادات والتأكد من جاهزية النظام الانتخابي، مؤكداً أن العمل يجري بكفاءة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تُفتح فيها أبواب السفارة أمام الناخبين بعد انتخابات مجلس الشيوخ بجولتيها، والمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ما أسهم في تراكم خبرة أعضاء السفارة وقدرتهم على التعامل مع الناخبين بسلاسة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الأمور تسير بسهولة ويسر خلال اليوم الأول دون تسجيل أي مشكلات، لافتاً إلى أن الجالية المصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها بين خمسة آلاف وستة آلاف مواطن.

وأكد أن أفراد الجالية يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والثقافة، وأنهم رغم وجودهم في واحدة من أبعد النقاط الجغرافية عن مصر، فإن ارتباطهم العاطفي والوجداني بوطنهم قوي للغاية، مواصلا، أنهم دائماً يتابعون الأحداث في مصر ولا يتأخرون عن المشاركة في كل ما يخص وطنهم.

وأشار جورج عازر إلى أن حجم الجالية في نيوزيلندا يُعد صغيراً مقارنة بدول أخرى، إلا أن التنسيق بينها وبين السفارة مستمر بصورة جيدة، حيث جرى الإعلان مراراً عبر موقع السفارة ومجموعات الجالية عن مواعيد الانتخابات وشروط التصويت، وأهمية إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

وأوضح أن هذا التواصل لا يقتصر على العملية الانتخابية فقط، بل يمتد إلى مختلف الأنشطة التي تنظمها السفارة، حيث توجد مجموعة نشطة من أفراد الجالية تشارك بفاعلية في كافة الفعاليات.

واختتم بالتأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بإعلان الأرقام التفصيلية، بينما يمكن للسفارة التأكيد فقط على حرص المصريين في نيوزيلندا على المشاركة في كل الأحداث التي تهم مصر رغم البعد الجغرافي الشديد.