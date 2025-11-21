القاهرة - محمد ابراهيم - مي عز الدين تخطف الأنظار في أول ظهور رسمي مع زوجها أحمد تيمور بعرض أزياء إسلام سعد

خطفت الفنانة مي عز الدين الأضواء في أول ظهور رسمي لها مع زوجها أحمد تيمور خلال عرض الأزياء الذي أقامه المصمم إسلام سعد في القاهرة. وجاء ظهور الثنائي مفاجئًا ليكون الحدث الأبرز في الأمسية، وسط حضور واسع من نجوم الفن الذين استقبلوهما بحفاوة كبيرة، معبرين عن محبتهم وفرحتهم بزواجهما.

🎥 استقبلتهم الفنانة هالة صدقي بزغروطة فرح احتفالاً بزفاف مي عز الدين وأحمد تيمور. pic.twitter.com/51XwR1Xh1J — Classigram (@classigram_) November 20, 2025

واستقبلت هالة صدقي مي بعناق حار وزغاريد احتفالًا بها، وباركت لزوجها أحمد تيمور داعيةً له إلى الحرص على سعادتها ورعايتها. كما شاركت الإعلامية بوسي شلبي في الاحتفالات بإطلاق الزغاريد، احتفالًا بأول ظهور رسمي للثنائي بعد عقد القران.

اختارت مي عز الدين فستانًا أبيض أنيقًا للمناسبة، ورافقها زوجها المصمم إسلام سعد إلى منصة العرض وسط تصفيق الحضور، الذي ضم مجموعة من النجوم من بينهم أروى جودة، أحمد زاهر، ورامي صبري، الذي أبدى إعجابه بمي وقال: "مي عز الدين دي ست البنات، وأحسن بنت ومن أحسن الفنانات الموجودين أخلاقًا وتمثيلًا وفنًا وكل حاجة، أنا أعرفها من زمان أصلًا، وأتشرف إن هي أختي وصاحبتي"، مطالبًا الجمهور بالتصفيق لها.

وقد فاجأت مي جمهورها قبل أيام بإعلان عقد قرانها على أحمد تيمور، عبر حسابها على إنستغرام معبرة عن فرحتها وداعيةً لمتابعيها بالدعاء لهما بالتوفيق. من جانبه، نشر أحمد السعدني صورة له مع العروسين وعلق قائلًا: "سمعونا زغروطة".

هذا الظهور الرومانسي لمي عز الدين وزوجها أحمد تيمور يعد من أبرز الأحداث الفنية التي جذبّت اهتمام الإعلام والجمهور على حد سواء.

اخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.