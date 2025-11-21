الرياض - كتبت رنا صلاح - أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، رغم تشديدات وقيود قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة، ما اضطرهم إلى أداء الصلاة في ساحة الغزالي أمام باب الأسباط.

ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت المصلين خلال توافدهم إلى المسجد، وفحصت هوياتهم.