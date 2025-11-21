نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض دبي للطيران يستأنف عروضه بعد تحطم المقاتلة الهندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل "نوفوستي" باستئناف معرض دبي للطيران 2025 فعالياته بعد حادث تحطم مقاتلة هندية خلال عرض جوي اليوم.

وأضاف المراسل أن برنامج العروض الجوية قد توقف لمدة ساعة تقريبا بعد تحطم المقاتلة الهندية "تيجاس" التابعة للقوات الجوية الهندية خلال عرض جوي في اليوم الأخير من فعاليات المعرض.

وتم إخلاء الجمهور من المنطقة المخصصة للمشاهدة والانتقال إلى صالات العرض الداخلية، قبل أن يُسمح لهم لاحقًا بالعودة.

وفي وقت سابق، أكدت دائرة الإعلام لحكومة دبي ووزارة الدفاع الإماراتية تحطم المقاتلة الهندية "تيجاس" خلال العرض الجوي، مما أسفر عن وفاة طيارها.

سقطت الطائرة في منطقة خلوة قرب موقع انعقاد المعرض، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وتفيد التقارير الرسمية بأن فرق الإطفاء والإنقاذ تعاملت بسرعة مع الحادث وأخمدت الحريق