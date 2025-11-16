نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس: الاحتلال يواصل إخفاء أسرى قسرًا ويرفض الكشف أعدادهم الحقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس سياسة الإخفاء القسري بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، مشيرة إلى أنه يرفض حتى اللحظة الكشف الأعداد الحقيقية للمعتقلين المحتجزين في ظروف غامضة.

وأوضحت الحركة أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية، ويعكس محاولة لطمس مصير الأسرى والتلاعب بملفهم.

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل الإفصاح عن جميع أسماء وأعداد الأسرى المختفين قسرًا وضمان سلامتهم داخل السجون.