نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الاتحاد الأفريقي يثمن دور السيسي في قيادة جهود الإعمار والتنمية بالقارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي كرائد الاتحاد الأفريقي في ملف إعادة الإعمار والتنمية، مشيدًا بقيادته ورؤيته لتعزيز النهج الأفريقي المستقل في بناء السلام والتنمية.

وأكد يوسف، في بيان اليوم الأحد، على أهمية دور مجلس السلم والأمن الأفريقي في متابعة قضايا إعادة الإعمار، مشيرًا إلى جلسة عام 2025 المخصصة لمراجعة تنفيذ السياسات وتقييم أثر أسبوع التوعية خلال السنوات الخمس الماضية.

كما أشاد بالتزام الدول الأعضاء في دعم بناء قدرات مؤسسات الاتحاد الأفريقي، لا سيما في مجالات مراقبة الانتخابات، والإنذار المبكر، والوساطة، وحقوق الإنسان، وعمليات السلام، وإصلاح القطاع الأمني، مما عزز قدرة الاتحاد على الاستجابة السريعة للأزمات.

وشدد رئيس المفوضية على استمرار دعم الدول في مراحل الانتقال عبر تعزيز المؤسسات المحلية، وبرامج التعافي المجتمعي، وتمكين الشباب والنساء، وتوسيع الشراكات مع المجتمع المدني والجامعات، مع اعتماد مقاربات قائمة على العدالة التصالحية والتنموية.

وأكد على التزام الاتحاد الأفريقي بمبادرة "إسكات البنادق" وتحقيق أهداف أجندة 2063: إفريقيا التي نريد، داعيًا جميع الشركاء الأفارقة والدوليين لتوحيد الجهود لضمان تحويل جهود التعافي بعد النزاعات إلى مكاسب سلام ملموسة لشعوب القارة.

ويُقام أسبوع التوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات هذا العام تحت شعار: "إعادة بناء الحياة بعد النزاع عبر العدالة الجبرية"، لتسليط الضوء على أهمية العدالة والكرامة وجبر الضرر في تحقيق التعافي المستدام وبناء مجتمعات صامدة قادرة على المشاركة في إعادة بناء أوطانها.