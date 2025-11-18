أخبار عالمية

رئيس فنلندا: أوروبا ستضطر للتفاوض مباشرة مع روسيا

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن أوروبا ستضطر للتفاوض مباشرة مع روسيا عاجلًا أم آجلًا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع ستوب صحيفة "بوليتيكو" في معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأوروبا أن تحاول التعامل بشكل مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ستوب: "متى ما حانت اللحظة للمفاوضات المباشرة - وهي ستأتي عاجلا أم آجلا – من الضروري أن يتم تنسيق ذلك".

في أكتوبر وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا بأنه خطأ كارثي، لأنه حينها سيقرر الآخرون مستقبل أوروبا.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

