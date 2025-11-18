نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس فنلندا: أوروبا ستضطر للتفاوض مباشرة مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن أوروبا ستضطر للتفاوض مباشرة مع روسيا عاجلًا أم آجلًا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع ستوب صحيفة "بوليتيكو" في معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأوروبا أن تحاول التعامل بشكل مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ستوب: "متى ما حانت اللحظة للمفاوضات المباشرة - وهي ستأتي عاجلا أم آجلا – من الضروري أن يتم تنسيق ذلك".

في أكتوبر وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا بأنه خطأ كارثي، لأنه حينها سيقرر الآخرون مستقبل أوروبا.