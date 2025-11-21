نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيدري يقاتل للعودة قبل مواجهة بلباو في المقال التالي

تواصل ​بيدري​ العمل بشكل مكثّف خلف الكواليس للعودة إلى صفوف ​برشلونة​ قبل مواجهة ​اتلتيك بلباو​، رغم غيابه عن التدريبات الجماعية لثلاث حصص متتالية. وأكدت صحيفة دياريو سبورت ان جهوزيته للمباراة لا تزال غير محسومة، لكن رغبة اللاعب في الظهور مجددًا تدفعه لتسريع عودته بشكل لافت، واشارت الصحيفة إلى أن الخطة الأولية للجهاز الفني كانت تجهيز بيدري لمباراة تشيلسي، إلا أن تطوره السريع قد يسمح بمشاركته هذا الأسبوع.

واكدت ان لاعب الوسط الإسباني كان قد أصيب أمام ريال مدريد في البرنابيو خلال الخسارة بنتيجة 2 - 1، وكان متوقعًا أن يغيب لسبع مباريات، إلا أنه يقترب من العودة بعد غيابه عن ثلاث مواجهات فقط، هذا التطور يعزز ثقة فليك في استعادة توازن الوسط قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.