العالم اليوم - دبي للطيران 2025: صفقات تتجاوز 91 مليار دولار في يومين

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:24 صباحاً - سجّل معرض دبي للطيران 2025، في دورته الـ19 والأكبر في تاريخه، زخماً استثنائياً مع تجاوز القيمة التقديرية للصفقات المعلنة خلال اليومين الأول والثاني 336 مليار درهم (حوالي 91.5 مليار دولار)، شملت شراء 335 طائرة.

وفي اليوم الثاني وحده، تصاعدت وتيرة الإعلانات التجارية والعسكرية لتضيف أكثر من 183 مليار درهم، مقارنة بنحو 153 مليار درهم في اليوم الأول.

وعلى صعيد الطلبيات التجارية، بلغ عدد الطائرات المعلن عنها خلال اليوم الثاني 243 طائرة من مختلف الطرز، بينها 150 طائرة "إيرباص" لفلاي دبي، و32 طائرة "إيرباص" للاتحاد للطيران، و40 طائرة "إيرباص" لطيران أوروبا، إضافة إلى 15 طائرة "بوينغ دريملاينر 787" لطيران الخليج، وست طائرات "إيرباص" للخطوط الجوية الإثيوبية. وبهذا ارتفع العدد الإجمالي للطلبيات خلال اليومين إلى 335 طائرة، منها 92 طائرة في اليوم الأول.

وعلى المستوى العسكري، بلغت قيمة الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع الإماراتية في اليوم الثاني أكثر من 6.2 مليارات درهم، ليرتفع إجمالي الصفقات الدفاعية خلال اليومين إلى أكثر من 10 مليارات درهم.

وبين أبرز الصفقات:

فلاي دبي وقّعت مذكرة تفاهم مع "إيرباص" لشراء 150 طائرة A321neo بقيمة 24 مليار دولار، مع خيار لشراء 100 طائرة إضافية.

الاتحاد للطيران أعلنت توسعاً كبيراً عبر إضافة 32 طائرة "إيرباص" جديدة لتسريع نموها العالمي.

بوينغ أكدت إتمام صفقة مع طيران الخليج لشراء 15 طائرة "787 دريملاينر" مع خيار لثلاث طائرات إضافية.

الخطوط الإثيوبية عززت موقعها كأكبر مشغل لـ"A350" في إفريقيا بطلبية ست طائرات A350-900 بقيمة 1.86 مليار دولار.

طيران أوروبا وقّعت مذكرة تفاهم لشراء ما يصل إلى 40 طائرة A350-900 بقيمة تقديرية 12.4 مليار دولار (أكثر من 45 مليار درهم).

أما صفقات اليوم الأول، فتصدرتها طيران الإمارات بطلبية ضخمة لشراء 65 طائرة "بوينغ 777X" بقيمة 38 مليار دولار.

الصفقات حسب النسخ السابقة

في عام 2023: سجل مشاركة صفقات بإجمالي أكثر من 101 مليار دولار.

في عام 2021: بلغت قيمة الصفقات الإجمالية 78 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن المعرض يقام كل عامين، وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فإن إجمالي الصفقات المعلن عنها على مدى 12 دورة وصل إلى حوالي 2.82 تريليون درهم.