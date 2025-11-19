مشروب طبيعي 100% للتخلص من الانتفاخ وغازات البطن في ثواني.. طلع معجزة ونتائجه مبهرة

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير طبية حديثة أن تراكم الغازات داخل البطن يُعد من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا بين البالغين، إذ لا يقتصر تأثيره على الشعور بالامتلاء أو الانزعاج فحسب، بل قد يتطور في بعض الحالات إلى اضطرابات هضمية أكثر حدة، مما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول فعالة للانتفاخ والغازات.

وبحسب الأطباء، فإن الانتفاخ ينتج عن مجموعة من العوامل المرتبطة بنوعية الطعام وطريقة تناوله. فبعض المشروبات، وعلى رأسها المشروبات الغازية الغنية بثاني أكسيد الكربون، تسهم في زيادة حموضة المعدة وتحفّز إفراز العصارات الهاضمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الغازات.

أسباب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي

كما أوضحت التقارير أن تناول الحلويات والبقوليات بكثرة يعد من أبرز مسببات الغازات، نظرًا لحدوث تخمر للسكريات والألياف داخل المعدة أثناء الهضم، مما ينتج عنه كميات إضافية من الغازات.

وتشمل القائمة أيضًا منتجات الحليب لدى من يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز، إلى جانب الحبوب المحتوية على الغلوتين التي قد تسبب انتفاخًا لدى بعض الأشخاص.

وأكد المختصون أن أصحاب المشكلات الهضمية المزمنة يكونون أكثر عرضة لزيادة الانتفاخ، نتيجة صعوبة هضم أنواع معينة من الطعام، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى التهابات داخل الجهاز الهضمي وتراكم الغازات بصورة أكبر.

طرق فعالة للتخلص من الانتفاخ والغازات

وقدّم الأطباء مجموعة من النصائح التي تساعد على تقليل الغازات وتحسين عملية الهضم، ومنها: