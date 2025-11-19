تحذير لمحبي القهوة.. 3 أوقات ممنوع فيها شرب فنجانك المفضل (تفاصيل) 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد القهوة من أكثر المشروبات انتشارًا وشعبية حول العالم، فهي جزء أساسي من الروتين اليومي للكثير من الأشخاص للحصول على الطاقة والنشاط، وعلى الرغم من فوائدها الصحية العديدة التي قد لا يعرفها البعض، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى أضرار واضحة، خصوصًا لمن يعانون من السمنة المفرطة أو بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وغيرها.

وفي هذا السياق، كشفت أخصائية التغذية والنحافة الدكتورة ريمونا خليل، أن هناك 3 أوقات في اليوم يفضل عدم شرب القهوة خلالها، حيث يكون هرمون الكورتيزول مرتفعًا في الجسم، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة القلق والتوتر، بالإضافة إلى استعداد الجسم لتكوين الدهون وزيادة الوزن.

الأوقات التي يجب الامتناع عن شرب القهوة

كما أوضحت أخصائية التغذية والنحافة أن هذه الأوقات هي كما يلي:

بين الساعة 8 و9 صباحًا.

بين 12 و1 ظهرًا.

بين 5:30 و6:30 مساءً.

فوائد شرب القهوة