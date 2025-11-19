نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدها وقدود.. هنا الزاهد تدعم تامر حسني بعد إجراؤه عملية جراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت هنا الزاهد رسالة دعم لصديقها تامر حسني، متمنية له الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى جمهوره، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رسالة هنا الزاهد لتامر حسني

وكتبت هنا الزاهد في رسالتها لتامر حسني: "ألف سلامة عليك يا تامر ربنا يقومك بالسلامة يارب، قدها وقدود".

مرض تامر حسني

تامر حسني كان قد شارك صورة من المستشفى مع ابنته تاليا، معلقًا "مكنتش ناوى أتكلم في أموري الشخصية بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله.. أنا بقالى فترة بعانى وعندي أزمة صحية فى الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحى الفورى وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال.. شكرًا لكل اللى بيحاول يطمن عليا شكرًا لكل اللى دعالى وبيدعيلي".