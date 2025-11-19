العالم اليوم - غوغل تطلق جيميني 3 وتشعل المنافسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر غوغل تطلق جيميني 3 وتشعل المنافسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

أعلنت "غوغل"، الثلاثاء، إطلاق إصدار جديد من نموذجها للذكاء الاصطناعي "جيميني 3"، واصفة إياه بأنه "أذكى نموذج للشركة".

وقالت الشركة إن "جيميني 3"، يقدم تصورات أكثر ثراءً، وكل ذلك مبني على أسس من الاستدلال الأكثر تطوّرا عالميا.

وأضافت "غوغل" أن "جيميني 3" يمكنه أن يحقق أي فكرة بفضل قدراته المتطورة في الاستدلال والتعامل مع الأنماط المتعددة، بالإضافة إلى إمكانية حلّه للمشكلات المعقدة عبر مجموعة واسعة من الموضوعات مثل العلوم والرياضيات بدرجة عالية من الموثوقية.

ووصفت الشركة نموذجها الجديد بأنه "يجلب مستوى جديدا من العمق والدقة لكل تفاعل، فاستجاباته ذكية وموجزة ومباشرة".

وأوضحت "غوغل" أن النموذج الجديد "يستخدم وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) في البحث لتمكين تجارب واجهة مستخدم توليدية جديدة مثل التخطيطات المرئية الغامرة والأدوات والمحاكاة التفاعلية، والتي يتم إنشاؤها بالكامل أثناء التنقل بناءً على استفسارات المستخدم.

وأشارت الشركة إلى أن "جيميني 3" يعد "أفضل نموذج للبرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي (vibe coding) بنيناه حتى الآن، مما يجعل منتجاتنا أكثر استقلالية ويعزز إنتاجية المطورين".

وحسبما ذكرت الشركة فإن "جيميني 3" يمكن أن يساعد المستخدمين بشكل أفضل في إنجاز الأمور في الحياة اليومية وذلك "من خلال الجمع بين الاستدلال الأعمق واستخدام الأدوات المحسن والأكثر اتساقا. وبالتالي يمكن للنموذج اتخاذ إجراء نيابة عن المستخدم من خلال التنقل في سير عمل أكثر تعقيدا ومتعدد الخطوات من البداية إلى النهاية، مثل فرز صندوق بريد (جي ميل) أو التخطيط لمسار رحلة سفر".

وأضيفت لـ"جيميني 3" تحسينات على مقاومة التلاعب والتواصل الزائف وحماية الاستخدام السيء.

ومن مزايا "جيميني 3" أنها يضم نافذة سياق واسعة تصل حتى مليون رمز لمعالجة النصوص الطويلة والمحتوى المعقّد.

كذلك يمكن للنموذج التعامل مع نصوص، وصور، وفيديوهات، وصوت وحتى كود برمجي ضمن نفس الجلسة، كتحليل مباراة رياضية بالفيديو وتقديم خطة تحسين للأداء.

وهناك أيضا وضع خاص يُدعى Deep Think ، موجه للمهام ذات التفكير العميق والمعقّدة.

والنموذج الجديد قادر على توليد محتوى متعدد الوسائط، مثل تحويل صورة أو مجموعة صور إلى فيديو قصير، أو إدخال مدخلات صوتية وصورة ونص وإخراجه بشكل تفاعلي أو بصري.

ويمكن توظيف النموذج الجديد لتحليل بيانات داخلية للأعمال، واستخراج رؤى من مزيج بيانات نصية وصور، لدعم اتخاذ القرار الصحيح.

وبحسب "غوغل" فإنه يمكن للمستخدمين استخدام "جيميني 3" في Google AI Studio و Vertex AI و Gemini CLI ومنصة Google Antigravity.

وهو متاح أيضا في منصات أخرى مثلCursor و GitHub و JetBrains و Manus و Replit .