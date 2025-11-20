نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حريق يلتهم معبد وينتشانج على جبل فنجهوانج بالصين.. فيديو يُظهر ألسنة اللهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلع حريق هائل في معبد وينتشانج الواقع على جبل فنجهوانج بمقاطعة جيانجسو الصينية، بعد استخدام سائح للشموع والبخور بشكل غير مسؤول، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وانتشر فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر ألسنة اللهب وهي تلتهم المعبد بسرعة، بينما تصاعد دخان كثيف أسود في السماء، مما أدى إلى انهيار أجزاء كبيرة من سقف المعبد الخشبي على الأرض.

تفاصيل الحريق وأسبابه

أوضحت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى سوء استخدام الشموع والبخور من قبل سائح، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية، وتم احتواء الحريق سريعًا قبل امتداده إلى الغابات المجاورة.

وأشارت السلطات إلى أن المعبد، الذي بُني عام 2009، لا يحتوي على أي آثار معمارية قديمة، بينما يعود الموقع الأصلي للمعبد إلى نحو 1500 عام في عهد أسرة ليانج.

إدارة المعبد وخطط الترميم

يُدار جناح وينتشانج من قبل معبد يونجتشينج المجاور، الذي أعيد بناء مبانيه الحالية في تسعينيات القرن العشرين.

وأعلنت السلطات المحلية أنها ستتخذ إجراءات إضافية لتعزيز السلامة وتقليل مخاطر الحرائق، كما من المتوقع أن تبدأ أعمال الترميم على الطراز المعماري التقليدي فور اكتمال التحقيقات.