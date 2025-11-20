نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "علي كلاي".. رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان أحمد العوضي جمهوره، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الجتماعي "فيسبوك"، لمسلسله الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026.

ونشر "العوضي" صورة من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا:" كلاي".



أبطال وصناع مسلسل "علي كلاي"

يشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد العوضي الفنانة درة إلى جانب يارا السكري ورحمة محسن، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة«سينرجي»، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال نوفمبر المقبل.

آخر أعمال أحمد العوضي

الجدير بالذكر أن العوضي قد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل"، الذي قدم خلاله شخصية شاب صعيدي هارب من عائلته، ليبدأ من الصفر في مصنع رخام بمنطقة شق الثعبان، ويقع في حب فتاة تُدعى "كناريا"، لتتطور الأحداث وسط صراعات عائلية وتجارية محتدمة.