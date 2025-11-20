نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: العاصمة الجديدة مرشحة لتكون أول مدينة مصرية تُصمَّم بمعايير صديقة للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في أصغر المواطنين، مشيرة إلى أن هذا العام يحمل دلالة خاصة مع التحولات النوعية التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تجعلها أقرب المدن لتصبح أول "مدينة صديقة للأطفال" في مصر.

وقالت الوزيرة إن العاصمة الجديدة تُجسّد نموذجًا عمرانيًا واجتماعيًا جديدًا يضع الطفل في قلب التخطيط الحضري، ويمنح الأسرة العاملة بيئة داعمة ومستقرة، موضحة أن العاصمة تضم حتى الآن 3 حضانات داخل الحي الحكومي:

حضانة بوزارة التضامن الاجتماعي

حضانة بوزارة العدل

حضانة تابعة لإحدى مؤسسات المجتمع المدني



وأضافت أن الوزارة تلقت طلبات عديدة لإنشاء حضانات جديدة داخل الحي الحكومي ومحيطه، في مؤشر واضح على تزايد الوعي بأن خدمات الطفولة المبكرة ليست رفاهية، بل ضمانة لاستقرار الأسرة العاملة وتعزيز بيئة العمل داخل المؤسسات.

وأكدت الوزيرة أن العاصمة الجديدة، بما تتميز به من شوارع آمنة ومساحات خضراء وبنية تحتية ذكية، تمثل البيئة المثالية لنموذج المدينة الصديقة للأطفال، حيث تساعد الحضانات الملحقة بمقار الوزارات في تقليل الضغوط اليومية على الأمهات العاملات، وتعزز شعور الأسرة بالأمان على الأطفال.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "في هذا اليوم يجب أن نتذكر أن الاستثمار في الطفل ليس مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية مجتمع كامل يؤمن بأن السنوات الأولى تصنع وعي الإنسان وملامح شخصيته".

وأشارت إلى أن حماية الطفل وتوفير فرص التعليم المبكر والرعاية الجيدة جزء من رؤية الدولة لبناء الإنسان، مؤكدة أن كل خطوة تُنفَّذ بالعاصمة الإدارية ترسل رسالة واضحة بأن الطفل المصري في صدارة التخطيط والأولويات الوطنية.

أرقام تُجسّد حجم التطور في منظومة الطفولة المبكرة

استعرضت وزيرة التضامن نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات الذي نفذته الوزارة خلال 118 يومًا، والذي أظهر:

48،225 حضانة على مستوى الجمهورية

133،375 فصلًا

أكثر من 254 ألف عامل وعاملة

1.7 مليون طفل ملتحق بالحضانات بنسبة تغطية 17.3%

نسبة إشغال 61% من الطاقة الاستيعابية

1.5 مليون طفل من الفئة العمرية 3–4 سنوات ملتحقون بالحضانات بنسبة 31% من أطفال مصر



وأكدت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى التوسع في الحضانات داخل المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، لتقديم خدمات عالية الجودة تتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان.

برامج شاملة لحماية الطفل وتنمية قدراته

كما استعرضت الوزيرة برامج وخدمات الوزارة في مجال حماية الطفولة، ومنها:

برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل لأسر "تكافل"، والذي يشمل:

55،345 طفلًا

قرابة 53 ألف أسرة



برنامج أطفال بلا مأوى الذي أصبح جزءًا من منظومة التدخل السريع، وتم من خلاله التعامل مع 24،500 طفل في جميع المحافظات

مبادرة "أنا موهوب" بالتعاون مع وزارة الثقافة واليونيسف لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال في:

320 نادي طفل

12 مركزًا لمكافحة عمل الأطفال

وانطلقت مرحلتها الأولى في: القاهرة، الغربية، الإسكندرية، مرسى مطروح، المنيا، وشمال سيناء.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التضامن أن عيد الطفولة هذا العام يحمل رسالة واضحة:

"إن بناء الإنسان يبدأ من السنوات الأولى… والعاصمة الجديدة تمضي في طريق يؤكد أن المستقبل يبدأ من يد طفل يحمل حقيبته الصغيرة، ويتجه بثقة نحو مدينة صُممت لتحتضنه".