باكستان.. ضحايا ودمار هائل إثر انفجار بمصنع كيميائي

أحمد جودة - القاهرة -

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات صباح اليوم الجمعة إثر انفجار في مصنع للمواد الكيميائية بمنطقة سكنية في مقاطعة البنجاب شرقي باكستان.

وجاء الانفجار نحو الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة فيصل آباد الصناعية، مما أطلق حريقا هائلا امتد بسرعة عبر أقسام المصنع.

وأدت قوة الانفجار إلى انهيار جدران وأسقف عدد من المنازل المجاورة، وكان معظم الضحايا من سكان تلك المنازل، وفقا للشرطة.



على إثر ذلك، نقل المصابون إلى مستشفى قريب، حيث أعلنت المستشفى أن عددا منهم في حالة حرجة.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، حيث يعتقد أن عديدا من الأشخاص لا يزالون عالقين داخل أنقاض المصنع