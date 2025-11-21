نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تحذر من انتحال اسم شركة فور إيفر دراما ومسلسل “كلهم بيحبوا مودي” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا حذّرت فيه من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ممثل أو مفوض عن شركة فور إيفر دراما، والتعامل مع جهات وأفراد باسم الشركة وباسم المسلسل الجاري العمل عليه حاليًا “كلهم بيحبوا مودي”، وذلك دون أي صفة قانونية أو تفويض رسمي من الشركة أو أي جهة مهنية معتمدة.

وأكدت النقابة أنها تلقت بلاغًا رسميًا من شركة فور إيفر دراما يفيد بعدم منح هذا الشخص أي تفويض أو صلاحية للتعامل نيابة عنها، مشددة على ضرورة وقف التعامل معه فورًا، وعدم منحه أي بيانات أو مبالغ مالية، أو توقيع عقود أو اتفاقات تحت اسم الشركة أو باسم المسلسل.

وشددت نقابة المهن التمثيلية على أنها غير مسؤولة عن أي معاملات أو تصرفات أو اتفاقات تجري خارج الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، مؤكدة حق الشركة والنقابة الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في استخدام اسم الشركة أو المسلسل أو استغلاله دون وجه حق.

ودعت النقابة جميع الفنانين، والجهات الإنتاجية، والشركات، ووكلاء الأعمال إلى توخي أقصى درجات الحذر والتواصل المباشر مع الشركة أو النقابة للتأكد من سلامة أي تعاملات تخص مشروعاتها الفنية.