أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد زايد

الشريف يعزي بوفاة الشيخ محمد زايدبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الاعمال الشيخ/ محمد علي اسماعيل زايد، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد علي علي اسماعيل زايد، والى أولاد الفقيد مصطفى واسماعيل ومحمد عي اسماعيل زايد ، وكافة آل زايد، مخلاف بني حبش بمديرية الرجم محافظة المحويت، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".