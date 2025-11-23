العالم اليوم - مسيرة ملهمة للزبيدي.. من شوارع صنعاء إلى تمثيل منتخب اليمن

انتم الان تتابعون خبر مسيرة ملهمة للزبيدي.. من شوارع صنعاء إلى تمثيل منتخب اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 نوفمبر 2025 03:24 مساءً - تحدث مدافع منتخب اليمن وأربيل العراقي هارون الزبيدي، عن مسيرته الملهمة مع عالم كرة القدم، التي انطلقت من اللعب حافي القدمين في شوارع صنعاء، مرورا بالعمل في متجر أطعمة بالولايات المتحدة، وصولا إلى تمثيل بلاده في تصفيات كأس العرب قبل مواجهة جزر القمر الحاسمة، الأربعاء.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب بين 1 و18 ديسمبر المقبل، إلى جانب مباريات التصفيات يومي 25 و26 نوفمبر، التي ستحدد 7 منتخبات تلتحق بتسعة متأهلة مسبقا.

وأكد الزبيدي، الذي لم يخسر منتخب بلاده أي مباراة رسمية خلال عام 2025، أن اللاعبين عازمون على تقديم صورة إيجابية عن اليمن ووضعه على الخارطة الكروية، مشيرا إلى أن تجربته صقلت شخصيته ورسخت لديه قيمة العمل الجاد.

وكان الزبيدي قد انتقل إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة للحاق بوالده، حيث واجه بيئة جديدة تماما وتحمل مسؤوليات مبكرة، من خلال مساعدة أسرته في متجر الأطعمة الذي يديرانه.

وقال في هذا السياق: "كان يومي يبدأ بالمدرسة ثم كرة القدم ثم العمل في المتجر. كنت أرتب المشروبات وأنظف وأجمع القمامة. هذه المهام الصغيرة صنعت مني ما أنا عليه اليوم".

ومع بروز موهبته، بدأت محطاته الكروية في إنجلترا وإسبانيا، قبل انتقاله إلى أربيل العراقي ودخوله قائمة المنتخب اليمني.

ورغم بداياته كمهاجم أو جناح أيسر، تحول إلى مركز قلب الدفاع عام 2023 بقرار المدير الفني التشيكي ميروسلاف سوكوب، الذي لاحظ كفاءته البدنية وطول قامته.

وتحدث الزبيدي عن طفولته في اليمن، قائلا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "في اليمن كنا نلعب بلا أحذية ونعود مغطين بالتراب. لن أنسى تلك الأيام أبدا، فهي التي صنعت ما نحن عليه الآن".

ويرى المدافع اليمني أن كأس العرب تمثل فرصة كبيرة للاعبين اليمنيين لإبراز قدراتهم وإسعاد الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة، مؤكدا أن غياب الدوري المحلي يجعل هذه البطولة محطة مهمة للاعبين.

ويعيش منتخب اليمن فترة مميزة، إذ لم يتعرض لأي خسارة رسمية عام 2025، وجاء فوزه الكبير 7-1 على بوتان هذا الأسبوع ليقربه من التأهل إلى كأس آسيا 2027.

وقال الزبيدي إن الطموح يجب أن يكون بلا حدود، مضيفا: "السماء هي الحد. قريبا سنتمكن من دخول قائمة أفضل 100 منتخب في تصنيف فيفا. وعلى الصعيد الشخصي أحلم بالاحتراف في أوروبا. قد يبدو حلما بعيدا لكن إذا لم تحلم بما يكفي فأنت لا تحلم فعلا".

وفي حال تأهل اليمن، سيقع في مجموعة قوية تضم المغرب والسعودية، إلا أن الزبيدي يرى في ذلك فرصة إضافية لتقديم صورة مشرفة عن اليمن "مهما كانت النتائج".