رئيس وزراء فيتنام لنظيره المصرى: ندرس توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - على هامش مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة "جوهانسبرج" في جنوب أفريقيا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مُعربًا أيضًا عن الإعجاب والتقدير للتطور الذي شهدته فيتنام، ولنموذجها الاقتصادي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى عدد من الشركات الفيتنامية العاملة في مصر، حيث أعرب عن تقدير مصر لاستثمارات الشركات الفيتنامية مثل شركة EUROPLAS للبلاستيك التي أنشأت مصنعًا في مدينة "السادات"، وتسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك شركة Song Hong التي دشنت شراكة مع شركة الجيزة للغزل والنسيج لإنشاء مصنع للملابس في مدينة أسوان، فضلًا عن الشركات الفيتنامية الأخرى التي تسعى للاستثمار في مصر، مثل شركة Vin Group في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى تطلعه لوضع خطة لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، أخذًا في الاعتبار موقع مصر وانضمامها إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وإمكانية نفاذ سلع فيتنام للدول المجاورة.

وفي بداية حديثه خلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء الفيتنامي التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربًا عن تطلعه لتطوير العلاقات في كل المجالات.

وأشار رئيس وزراء فيتنام إلى اهتمام بلاده بدراسة توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر، في ضوء الإمكانيات الواعدة لدى البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، وأخذًا في الاعتبار موقع فيتنام الذي يتيح للسلع المصرية الدخول إلى أسواق الدول الآسيوية.

وأعرب كذلك عن تطلعه لتيسير التأشيرات بين البلدين وخاصة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الفيتنامية.

وأكد فام مينه تشين وجود العديد من المجالات التي يمكن من خلالها دعم التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام، معربًا عن تطلعه لاستفادة الشركات الفيتنامية من التيسيرات والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في مصر واستغلالها لتصدير السلع والمنتجات للدول المجاورة والأسواق المستهدفة.

ونوه رئيس وزراء فيتنام إلى أهمية قيام الجهات المعنية في البلدين والقطاع الخاص بمتابعة مقترحات التعاون، خاصة إمكانية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الجانبين، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأعرب فام مينه تشين كذلك عن تطلعه للتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

وفي ختام اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اتفاقه مع مقترحات التعاون التي طرحها نظيره الفيتنامي، وكذلك استقبال وفد من رجال الأعمال الفيتناميين لتعزيز التعاون واستكمال المشاورات بين الجانبين، موضحًا أنه يمكن التعاون أيضًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الفيتنامية إلى مصر في هذا المجال.