العالم اليوم - غارة إسرائيلية على الضاحية تستهدف "قياديا بارزا" في حزب الله

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 نوفمبر 2025 03:24 مساءً - وقع انفجار ضخم في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قيادي بارز في حزب الله.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش استهدف مؤخرا عنصرا بارزا في منظمة حزب الله في بيروت".
وحسب تقارير لبنانية، استهدف الهجوم شقة سكنية في شارع العريد بمنطقة حارة حريك بالضاحية، بينما تتجه سيارات الإسعاف إلى الموقع.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هدف هجوم الضاحية الجنوبية في بيروت هو الرجل الثاني في حزب الله أبو علي الطبطبائي.
والطبطبائي شخصية غامضة وبارزة في حزب الله، وتم تصنيفه كإرهابي دولي عام 2016 من قبل الولايات المتحدة.
وفقا للتقارير، فهو قائد عسكري رئيسي في حزب الله، سبق له أن قاد قواته في سوريا واليمن.
