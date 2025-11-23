العالم اليوم - تحقيقات 7 أكتوبر.. إجراءات عقابية ضد ضباط إسرائيليين بارزين

انتم الان تتابعون خبر تحقيقات 7 أكتوبر.. إجراءات عقابية ضد ضباط إسرائيليين بارزين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 نوفمبر 2025 03:24 مساءً - قرر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، اتخاذ إجراءات "عقابية" شخصية ضد عدد من كبار قادة الجيش، في إطار التحقيقات الجارية في هجوم حماس المفاجئ يوم 7 أكتوبر 2023.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان)، تشمل هذا الإجراءات عسكريين شغلوا مناصب رفيعة قبل وخلال هجوم 7 أكتوبر، وتأتي في أعقاب تقرير حول "الإخفاقات" التي وقعت في اليوم المذكور، حيث قتل مئات الإسرائيليين واحتجزت حماس نحو 250 رهينة.

وبحسب التقديرات، قد تشمل هذه الإجراءات قرارات صارمة تصل إلى إقالة بعض الضباط.

وقالت الهيئة إن "زامير سيعقد سلسلة اجتماعات فردية مع كل ضابط، لإبلاغه رسميا بالقرارات المتخذة بحقه".

وذكرت مصادر في الجيش أن "الخطوات المرتقبة تهدف إلى ترسيخ معايير مهنية واضحة"، وأن الإجراءات تشكل "مرحلة أساسية وضرورية لتعزيز ثقة الجنود بقادتهم، وكذلك ثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية".

ورفض الجيش الكشف عن هوية الضباط المعنيين إلى حين انتهاء حديثهم مع رئيس الأركان.

إلا أن كانت تقارير سابقة أشارت إلى اسم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، الذي كان يشغل منصب رئيس شعبة العمليات وقت هجوم حماس، وتعرض لانتقادات داخل الجيش بعد فشل الشعبة في توفير صورة ميدانية واضحة عن الاستعداد لصد تسلل آلاف المسلحين إلى محيط غزة والنقب الغربي.

ومن المتوقع أن تنشر الإجراءات العقابية مساء الأحد، وفق هيئة البث.