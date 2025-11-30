نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة نيويورك بوست عن بيانات داخلية من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه تم تصنيف أكثر من 5000 أفغاني دخلوا الأراضي الأمريكية منذ عام 2021، كتهديد محتمل للأمن القومي.

وجاء في مقال الصحيفة: "تم تصنيف أكثر من 5 آلاف أفغاني دخلوا الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان باعتبارهم يشكلون تهديدا للأمن القومي".

وقام مواطن أفغاني يوم الأربعاء الماضي، بإطلاق النار على قوات الحرس الوطني، قرب البيت الأبيض وتسبب ذلك بمقتل المجندة سارة بيكستروم، البالغة من العمر عشرين عاما، ويحاول الأطباء إنقاذ زميلتها البالغة من العمر أربعة وعشرين عاما. وقبيل ذلك تم اعتقال مواطن أفغاني، لتهديده بتفجير في فورت وورث، في تكساس.

وبعد اعتقال هذين المواطنين الأفغانيين، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم السبت، بأنّ إدارة الرئيس السابق جو بايدن أطلقت العنان لأزمة أمن قومي في البلاد "من الصعب تقدير حجمها". وأكدت أنّ برنامج الرئيس السابق لاستقبال اللاجئين الأفغان لم يضمن التدقيق المناسب في هوياتهم.

وأشارت ليفيت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف الجهات المختصة بالتحقيق الدقيق "للوصول إلى جذور هذا الشر داخل حدود" الولايات المتحدة.

من جانبه، وصف ترامب الهجوم على عناصر الحرس الوطني، بالعمل الإرهابي. وسيتم التحقيق في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا على ضباط أمن فيدراليين خلال تنفيذهم لمهامهم. وسيسعى مكتب المدعي العام إلى فرض عقوبة الإعدام على الجاني. وستقوم السلطات الأمريكية بالتدقيق في هويات جميع الوافدين إلى البلاد بموجب برنامج الإدارة السابقة، الذي بدأ بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.