نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيف مشتبه أفغاني بتهمة التخطيط لتفجير في تكساس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الأحد 30 نوفمبر 2025، عن اعتقال مواطن أفغاني بعد تهديده بتنفيذ هجوم تفجيري في ولاية تكساس. وأكدت السلطات أن عملية الاعتقال جاءت في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وضمان سلامة السكان، مشيرة إلى أن المشتبه به كان يخطط لاستهداف أماكن عامة.

وسائل الإعلام العربية نقلت أن التحقيقات الأولية جارية لتحديد تفاصيل المخطط وتوقيت التنفيذ المحتمل، مع التأكيد على أن السلطات الأمريكية شددت الإجراءات الأمنية في المنطقة لتفادي أي تهديد محتمل. وأوضحت الوزارة أن الحادث يبرز أهمية اليقظة المستمرة والتعاون الدولي في مكافحة النشاطات الإرهابية.