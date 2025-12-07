العالم اليوم - اليمن.. مقتل 4 من القوات الحكومية بانفجار في حضرموت

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. مقتل 4 من القوات الحكومية بانفجار في حضرموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 12:24 صباحاً - قتل ضابطان وجنديان من القوات الحكومية، السبت، في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن.

واتهم المتحدث العسكري محمد النقيب عناصر إرهابية بزرع العبوة الناسفة في الطريق الرابط بين الخشعة والعبر، بعد أن تم طردها من وادي وصحراء حضرموت في عملية عسكرية حملت اسم "المستقبل الواعد".

وفي محافظة أبين، أعلنت القوات إحباط هجوم لتنظيم القاعدة استهدف مقر اللواء السادس دعم وإسناد في وادي عومران، مما أدى إلى إصابة جندي.