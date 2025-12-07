العالم اليوم - فيديو.. انفجار قرب فندق "فورسيزون" في دمشق

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار قرب فندق "فورسيزون" في دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 04:08 مساءً - أفادت وسائل إعلام محلية، يوم الأحد، بإنفجار عبوة ناسفة قرب محيط "الفورسيزون" بالعاصمة السورية دمشق.

وقال مراسلنا إن المعلومات الأولية تفيد بانفجار عبوة ناسفة قرب جسر الحرية وسط دمشق دون تسجيل إصابات". وتزامن الانفجار مع تحضيرات احتفالية بالذكرى لسقوط نظام الأسد. وإظهر مقطع فيديو سيارات الإسعاف تهرج إلى مكان الانفجار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. انفجار قرب فندق "فورسيزون" في دمشق .. في رعاية الله وحفظة