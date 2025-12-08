العالم اليوم - بعد زلزال اليابان.. مخاوف من تسونامي "قاتل"

انتم الان تتابعون خبر بعد زلزال اليابان.. مخاوف من تسونامي "قاتل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 06:28 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا قويا ضرب قبالة الساحل الشمالي للبلاد، الإثنين، مما أدى إلى إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجات مد عالية (تسونامي).

وحذرت الهيئة من أن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار قد تضرب سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادئ، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات.

ويتوقع أن تصل أولى الموجات بحلول الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي، في مناطق ساحلية شمالية من أوموري إلى إيواته، حسبما ذكرت شبكة البث العامة (إن إتش كاي).