العالم اليوم - تصريحات صلاح تثير غضب سلوت.. وغموض يلفّ مستقبل نجم ليفربول

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 11:28 مساءً - أبدى آرني سلوت مدرب ليفربول استياءه من تصريحات محمد صلاح نجم الفريق، الذي قال مؤخرا إن علاقته بالمدرب انهارت ولا يجد سببا لاستبعاده من التشكيل الأساسي، وأحرج إدارة النادي أيضا بالمطالبة بالتنفيذ بوعودها.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي مساء الإثنين في ميلانو قبل مواجهة إنتر الإيطالي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا: "الشخص الوحيد الذي يستطيع الإجابة على ذلك هو صلاح نفسه بشأن مدى شعوره أنني أحمل ضغينة ضده، بإمكاني التخمين في ذلك، لكن لا أعتقد أن تصرفه كان صحيحا في هذه اللحظة".

وأضاف المدرب الهولندي "من الصعب عليّ تحديد من يقصد بتصريحاته في هذا الموقف، لأكون صادقا، وأبلغناه بأنه لن يسافر معنا إلى إيطاليا، هذا هو التواصل الوحيد بيننا بعد تصريحاته الأخيرة، ولكن قبل مباراة يوم السبت أمام ليدز يونايتد، كنا نتحدث كثيرا ولفترات طويلة".

وبسؤاله هل انقطعت العلاقة بينهما، ردّ سلوت "ليس هذا ما أشعر به، لكن من حقه أن يشعر بما يشعر به. لم أشعر بذلك على الإطلاق حتى مساء السبت بالتأكيد".

وتابع "عادة لا يحب اللاعبون فكرة عدم إشراكهم في المباريات، لكن صلاح كان يحترم الجهاز الفني وزملاءه، ويتدرب بجدية، لذا ما قاله كان مفاجأة كبيرة".

واستدرك قائلا "ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب فيها عن المشاركة أساسيا، ورد فعلي على تصريحاته كان واضحا، وهو استبعاده من قائمة المباراة".

وبشأن إمكانية استمراره في المباراة القادمة بالدوري أمام برايتون، ردّ سلوت "تنتظرنا مباراة كبيرة أمام إنتر ميلان بعد يومين من التعادل 3 - 3 أمام ليدز يونايتد، وسنفكر في هذا الأمر مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء".

وشدد مدرب ليفربول "أنا مؤمن تماما بأن أي لاعب بإمكانه العودة للمشاركة في المباريات، أما بشأن رد فعله على استبعاده من مواجهة إنتر ميلان، فقد اكتفى صلاح بتعليق قصير".

وأوضح المدير الفني بعض خياراته الفنية قائلا "لقد عانينا كفريق أكثر فأكثر هذا الموسم بسبب خطة لعب المنافسين، لا أتحدث فقط عن الكرات الطويلة، وجربت العديد من الحلول، وهذا هو عملي".

وأشار "كنا ضعفاء للغاية في مباراتي نوتنغهام فورست وآيندهوفن، لذلك قررت إشراك لاعب وسط آخر ضد ويست هام، وحققنا الفوز ثم أشركت صلاح بين شوطي مباراة سندرلاند، وفكرت في الدفع به قبل مباراة ليدز يونايتد".

وبسؤاله هل خاض صلاح آخر مباراة له مع ليفربول، أثار المدرب الهولندي الغموض بالرد قائلا "لا أعرف، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال حاليا".

وواصل المدير الفني لليفربول "الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بزيادة صعوبة الأمر على الفريق والنادي، لا أحد يُحب أن يكون في هذا الموقف، والتركيز في خياراتي لا يكون بشأنه فقط أو أفكر في نفسي بل الأهم مصلحة الفريق".

وأوضح سلوت أيضا "أنا هادئ ومهذب عادة، ولكن هذا لا يعني أنني ضعيف، وعندما يصرح لاعب بمثل هذه الكلمات، يجب أن يكون هناك رد فعل من النادي، لذا صلاح ليس موجودا معنا".

واختتم سلوت تصريحاته قائلا "صلاح له كل الحق في أن يشعر بما يشعر به، ولكن إذا كان له الحق في التعبير عن رأيه في وسائل الإعلام، فيجب أن يكون لنا رد فعل، لقد تحدثنا سويا كثيرا، ولكن هذا لا يعني أننا نتفق دائما، وقد تحدثنا بالفعل في آخر يومين قبل مباراة ليدز".