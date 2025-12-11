العالم اليوم - ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني و"الجحيم الشيوعي"

انتم الان تتابعون خبر ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني و"الجحيم الشيوعي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 06:24 صباحاً - تحدث الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن انتخاب النائبة إلهان عمر وعمدة نيويورك زهران ممداني، محذرا من "التحول إلى حفرة الجحيم الشيوعي" وفقا لتعبيره.

وقال ماسك في مقابلة ودية مع مساعدته المؤثرة المحافظة كاتي ميلر، الأربعاء، إن "إلهان عمر انتخبت لعضوية الكونغرس من جانب مجموعة كبيرة من الأشخاص من الصومال، في ولاية مينيسوتا البعيدة جدا عن الصومال".

كما استشهد بممداني، الذي "انتخب ليكون عمدة، لكن من أغلبية من الأشخاص غير المولودين في أميركا".

وتابع: "لا أريد أن نتحول إلى ما يشبه حفرة الجحيم الشيوعي".

وكان ماسك اتهم عمر بـ"الخيانة العظمى"، بسبب تصريحات سابقة تعهدت فيها بحماية مصالح الصوماليين في الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإدارة ستفعل ما تطلبه منها.

وقبل نشر المقابلة، كتب ماسك على منصة "إكس"، معيدا نشر مقطع فيديو لعمر وهي تتحدث إلى ناخبين صوماليين في مينيسوتا عام 2024: "هذا يبدو كخيانة عظمى".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت، وزاد من ذلك إعادة نشره من جانب الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الأربعاء.

وكانت عمر قد أدلت بهذه التصريحات في يناير 2024، عندما أخبرت مؤيديها في مدينتي مينيابوليس وسانت بول أنها ستناضل لمنع جمهورية أرض الصومال الانفصالية من السماح لإثيوبيا بإنشاء قاعدة بحرية على ساحلها.

وتضم مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة، حيث يعيش معظم أفرادها في دائرة عمر الانتخابية.

وجاء في ترجمة لخطاب عمر: "ستفعل الحكومة الأميركية ما نطلبه منها. يجب أن نتحلى بهذا القدر من الثقة بأنفسنا كصوماليين. نحن نعيش في هذا البلد وندفع الضرائب فيه. هذا البلد هو الذي تجلس فيه إحدى بناتكم في الكونغرس، وطالما أنا في الكونغرس لن يسلب أحد بحر الصومال، ولن تدعم الحكومة الأميركية الآخرين في نهبنا. لا تقلقوا يا أهل مينيسوتا".

وانتشر مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه عمر مجددا على نطاق واسع، بعد وقت قصير من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، الثلاثاء، حيث قال إنها تفضل الصومال على الولايات المتحدة.

وسخر ترامب قائلا: "أنا معجب بإلهان عمر هذه، أيا كان اسمها، صاحبة العمامة الصغيرة. تأتي ولا تفعل شيئا سوى التذمر. إنها قادمة من بلدها الذي يعتبر من أسوأ بلدان العالم، أليس كذلك؟ يجب طردها فورا".

وهتف الحشد: "أعيدوها إلى بلدها".

كما انتقد ترامب الجالية الصومالية بشكل عام، مشيرا إلى اعتقال أو توجيه تهم الاحتيال لعشرات المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا.

وهاجم أيضا حاكم الولاية تيم والز، نظرا لأن "عمليات الاحتيال التي كلفت الولاية حوالي مليار دولار حدثت خلال فترة ولايته"، وفق مزاعم ترامب.

وردت عمر على تعليقات ترامب عبر منصة "إكس"، حيث كتبت مساء الثلاثاء: "هوس ترامب بي أمر غريب للغاية. إنه بحاجة إلى مساعدة حقيقية. إنه لا يزال مصدر إحراج وطني".