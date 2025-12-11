العالم اليوم - عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تسقط 31 مسيرة متجهة إلى العاصمة

انتم الان تتابعون خبر عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تسقط 31 مسيرة متجهة إلى العاصمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 06:24 صباحاً - قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 31 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى المدينة خلال الليل.

وكتب سيرغي سوبيانين على قناته على تطبيق تلغرام، أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها خلال فترة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا.

وقال عمدة موسكو إنه تم إرسال فرق الطوارئ لفحص موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة. ولم يشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) تعليق العمليات في جميع المطارات في منطقة موسكو.

وقال مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، على تطبيق تلغرام إنه يتعامل مع الرحلات التي تم تحويل مسارها من العاصمة.

وعلق عدد من المطارات في وسط روسيا أيضا رحلات الوصول والمغادرة.