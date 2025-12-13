استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا
قالت كمبوديا إن تايلاند واصلت قصف أهداف عبر حدودهما المتنازع عليها صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسّط في التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وذكرت وزارة الإعلام الكمبودية: "لم توقف القوات التايلاندية القصف بعد، وما زالت تواصله".
وردّ الجيش التايلاندي باتهامات لكمبوديا بارتكاب "انتهاكات متكررة للقواعد الدولية" من خلال استهداف مواقع مدنية وزرع ألغام أرضية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، عقب اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت مساء أمس، أن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على "وقف جميع عمليات إطلاق النار" اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.
