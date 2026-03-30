وفاة الرئيس الجزائري الأسبقعلنت الجزائر اليوم وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت الرئاسة في بيان "وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال" الذي تولى سدة الحكم بين العامين 1994 و1999.

وتوفي زروال في مستشفى عسكري في العاصمة "بعد صراع مع مرض عضال" بحسب البيان.

وأعلنت الحكومة الجزائرية حدادًا وطنيًّا ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام في الجزائر وفي البعثات الدبلوماسية.

ولد زروال عام 1941، وكان عسكريًّا ومناضلًا في صفوف جيش التحرير الوطني قبل أن يشغل منصب الرئاسة في مرحلة اتسمت فيها بالعنف فيما عُرف بالعشرية السوداء، وقاد مرحلة انتقالية صعبة ونظم انتخابات انتقالية في نوفمبر 1995، لكنه فاجأ الجزائريين عام 1998 بإعلانه تقصير ولايته بسبب خلافات داخلية. وفي أبريل 1999 خلفه عبد العزيز بوتفليقة في منصب الرئاسة.