أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72553

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72553
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و553 شهيدا، و172 ألفا و296 مصابا.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، شهيدين و22 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 777، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,193، إضافة إلى تسجيل 761 حالة انتشال لجثث.
