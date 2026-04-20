الذهب يتراجع مع صعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمائة، اليوم الاثنين، مع ارتفاع سعر الدولار، في حين دفعت حالة الضبابية بشأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع وأثارت مجددًا المخاوف من التضخم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 4762.09 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل الجاري في وقت سابق من الجلسة فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو القادم 2 بالمائة إلى 4781.90 دولار.
وصعد مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمائة إلى 79.42 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 2086 دولار وهبط البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1547.10 دولار.
