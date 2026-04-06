الأهلي المصري ينهي اتفاقه مع نجم الدوري الفرنسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 02:27 مساءً - يواصل مسؤولو الأهلي تحركاتهم لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث وضعوا اسم جوردان مينديز، لاعب روديز إيه إف الفرنسي ومنتخب الرأس الأخضر، ضمن أبرز المرشحين لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الاهلي يقترب من ضم مينديز

كشفت تقارير صحفية أن مينديز يُعد الخيار الأقرب داخل حسابات إدارة الأهلي في الوقت الحالي، في ظل الحاجة لتعويض الرحيل المتوقع للنجم المالي أليو ديانج، الذي يقترب من خوض تجربة احتراف خارجية.

موقف الأهلي من الصفقة

أوضحت المصادر أن الصفقة لا تزال قيد الدراسة داخل النادي، حيث تدرس لجنة الكرة عدة خيارات قبل الاستقرار على الاسم النهائي، على أن يتم حسم القرار خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، سواء بالتعاقد مع مينديز أو التوجه لخيار آخر.

ويأتي تحرك الأهلي في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد أليو ديانج، بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وسط أنباء قوية عن توقيعه بشكل مبدئي مع فالنسيا الإسباني لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لتأمين بديل قوي في وسط الملعب، يمتلك قدرات بدنية وفنية مميزة، لضمان استمرار التوازن داخل الفريق، خاصة مع المنافسة القوية المنتظرة على البطولات المحلية والقارية في الموسم القادم.