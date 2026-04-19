توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة
توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة طرنجة بريف محافظة القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، واعتقلت أحد سكان البلدة.
وأفادت مصادر سورية بأن دورية عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة قبل أن تعتقل أحد السكان وتنقله إلى قاعدة تابعة لها داخل محمية جباتا الخشب شمال المحافظة ذاتها.
ويأتي هذا التوغل في سياق توغلات متكررة لجيش الاحتلال في ريف القنيطرة، حيث نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات اقتحام مماثلة وتفتيشًا للمنازل.
وتواصل "إسرائيل" خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسط مطالب سوريا بوقف هذه الانتهاكات وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.
