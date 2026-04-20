بايرن يتوّج بطلاً للدوري الألماني

بايرن يتوّج بطلاً للدوري الألمانيتُوِّج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه شتوتغارت (4-2)، الأحد، على ملعب أليانز أرينا في المرحلة 30، مكملا بذلك أسبوعه المثالي.

أحرز رباعية البايرن رافاييل غيريرو ونيكولاس جاكسون وألفونسو ديفيز وهاري كين في الدقائق 31 و33 و37 و52، فيما سجل كريس فيهريش وشيما أندريس هدفي شتوتغارت في الدقيقتين 21 و88.

وضمن العملاق البافاري اللقب قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة ليحتفل به وسط جماهيره في مدرجات ملعب "أليانز أرينا"، حيث كان يحتاج لنقطة واحدة فقط للتتويج رسميا.

ورفع فريق المدرب فينسن ‌كومباني ⁠رصيده إلى 79 نقطة، ​متقدما ​بفارق ⁠15 نقطة على ​بروسيا ​دورتموند ⁠الثاني قبل أربع جولات ⁠على ​النهاية.

في المقابل، تجمد رصيد شتوتغارت عند 56 نقطة في المركز الرابع، ليصبح موقعه في منطقة التأهل لدوري أبطال أوروبا مهددا بالضياع، خاصة مع اقتراب مطارديه المباشرين، حيث يلاحقه هوفنهايم في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، وليفركوزن في السادس برصيد 52 نقطة، في سباق محموم على المقاعد الأوروبية للموسم المقبل."