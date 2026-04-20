ليفربول يحسم "ديربي الميرسيسايد"نجح ليفربول في حسم "ديربي ميرسيسايد" لصالحه بنتيجة 2-1 أمام مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد على ملعب "هيل ديكنسون" الجديد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الدولي المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدفي ليفربول في الدقيقتين 29 و90+10، بينما أحرز نوربيرتو بيتو هدف إيفرتون في الدقيقة 55.

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، ليضيق الخناق على أستون فيلا صاحب المركز الرابع، حيث يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط مع بقاء 5 مباريات على نهاية الموسم. في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر.

وضمن الجولة ذاتها، فاز أستون فيلا على سندرلاند 4 - 3، ونوتنغهام فوريست على بيرنلي 4 - 1.