السيتي يُشعل "صراع" البريميرليغ

السيتي يُشعل "صراع" البريميرليغأشعل مانشستر سيتي صراع المنافسة على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قبل خمس جولات من النهاية، بفوزه 2-1 على ضيفه أرسنال، يوم الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 33 من "البريميرليغ".

سجّل هدفيّ السيتي ريان شرقي في الدقيقة 16، وإرلينغ هالاند في الدقيقة 65، بينما أحرز كاي هافرتز هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 18.

ورفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى ثلاث نقاط مع وجود مباراة مؤجلة.

وفي بقية مباريات الجولة، استعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه على ضيفه سندرلاند 4 - 3، فيما أنعش نوتنغهام فورست آماله في البقاء، وضاعف من جراح ضيفه بيرنلي بالمسابقة بعدما جعله على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، وذلك بعد فوزه عليه 4 - 1.