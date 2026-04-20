أخبار اليمن : تحذيرات من اقتحامات واسعة للأقصى

تحذيرات من اقتحامات واسعة للأقصىحذّرت محافظة القدس من دعوات أطلقتها ما تسمى جماعات "الهيكل"، لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين وتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم، أن الدعوات تهدف إلى تكثيف رفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى، في خطوة استفزازية تمس بحرمة المكان.

كما حذّرت من تداعيات خطيرة لهذه التحركات، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يحدث.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين اقتحموا في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل جيش الاحتلال، كما يتعرض الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.