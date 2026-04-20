بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 22.13 نقطة بنسبة 0.25 في المئة، ليبلغ مستوى 8924.82 نقطة.

وتم تداول 471.5 مليون سهم عبر 28442 صفقة نقدية بقيمة 108.9 مليون دينار كويتي (نحو 353 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 94.19 نقطة، بنسبة 1.15 في المئة، ليبلغ مستوى 8298.24 نقطة، من خلال تداول 287.7 مليون سهم، عبر 17211 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار (نحو 134.7 مليون دولار).

كما صعد مؤشر السوق الأول 7.91 نقطة، بنسبة 0.08 في المئة، ليبلغ مستوى 9521.25 نقطة من خلال تداول 183.7 مليون سهم، عبر 11231 صفقة بقيمة 67.6 مليون دينار (نحو 221 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بواقع 144.45 نقطة، بنسبة 1.61 في المئة، ليبلغ مستوى 9138.62 نقطة، من خلال تداول 253.9 مليون سهم، عبر 14196 صفقة نقدية بقيمة 36.5 مليون دينار (نحو 119.3 مليون دولار).