انت الان تتابع خبر أجسام طائره مجهولة تثير الفزع حول العالم اجمع ... والدول تترقب تقرير من وكالة ناسا لكشف الحقيقة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أشهر من العمل، ستنشر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تقريرًا طال انتظاره يوم الخميس حول الظواهر الشاذة غير المحددة.

يهدف هذا التقرير إلى توفير خريطة طريق للدراسة المستقبلية لهذه الظواهر الغامضة. في العام الماضي، أعلنت ناسا عن إطلاق تحقيق مستقل قاده عدد من العلماء البارزين وخبراء الطيران.

وكان الهدف من هذا التحقيق ليس مجرد مراجعة الأحداث التي تم رصدها سابقًا ومحاولة تفسيرها، ولكن أيضًا تقديم توصيات حول كيفية دراستها بدقة في المستقبل.

من المقرر أن يتم نشر التقرير يوم الخميس في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت واشنطن، وسيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور رئيس ناسا بيل نيلسون وعالم الفيزياء الفلكية ديفيد سبيرغيل الذي قام بإعداد التقرير.تم استبدال مصطلح "الأجسام الطائرة المجهولة" بعبارة "ظواهر شاذة غير محددة" بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع الذي يرتبط بشكل واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية للأرض. تعرف ناسا هذه الظواهر بأنها "رصد أحداث في السماء لا يمكن تحديدها علميًا بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة". وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأميركية "اسوشيتد برس".

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تساهم في فهم أفضل لهذه الظواهر الغامضة. بدءًا من تجميع جميع المعلومات المتاحة للجمهور من مصادر مختلفة مثل الحكومات والشركات الخاصة والجمعيات وحتى الأفراد، ثم تحليل هذه المعلومات لتحديد المعلومات الناقصة والبحث عن أفضل الطرق لجمعها. وأخيرًا، نسعى إلى تطوير أدوات تحليلية تساهم في فهم هذه الظواهر بشكل أفضل في المستقبل.

ووفقًا لبعض الخبراء، يمكن لهذا البحث أن يفضي إلى اكتشاف ظواهر فيزيائية جديدة تساهم في تفسير الظواهر التي لم يتم تفسيرها بعد بشكل كامل. ولقد شددت المخابرات الأميركية والبنتاغون على أهمية هذه الدراسة، مع التأكيد على أنها تتعلق بالأمن القومي وأمن حركة الطيران.