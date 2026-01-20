الرياض - كتبت رنا صلاح - دانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء ما وصفته بأنه "هجوم غير مسبوق" ضدها، وذلك مع بدء جرافات إسرائيلية هدم منشآت داخل مقرها في القدس الشرقية المحتلة.

الأونروا: نواجه هجوما غير مسبوق في القدس

وقال المتحدث باسم الأونروا جوناثان فولر إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت" مجمع الوكالة الأممية بُعيد السابعة صباحا (05,00 ت غ)، وشرعت الجرافات في هدم المنشآت.

وأضاف "هذا هجوم غير مسبوق على الأونروا ومقارها، ويشكل أيضا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وللامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة"