انسى 99% من مشاكل القولون خلاص!!... اعشاب طبيعية تعالج الامساك ومشاكل القولون وتحسن من صحة الجهاز الهضمي

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد القولون العصبي والإمساك من أكثر المشكلات الصحية المزعجة التي تؤثر على جودة الحياة اليومية، لكن الخبر السار هو أن هناك حلولا طبيعية فعالة، تتمثل في بعض الأعشاب التي نصح بها طبيب أمريكي، والتي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتقليل مشاكل القولون، والتخلص من الإمساك بطريقة آمنة وفعالة.

أفضل الأعشاب الطبيعية لصحة القولون

الزنجبيل يعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، كما يساعد في تهدئة الأمعاء وتخفيف التشنجات المعوية، كوب من مشروب الزنجبيل الدافئ يمكن أن يساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل الغازات والانتفاخات.

النعناع يستخدم النعناع منذ القدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يساعد في استرخاء عضلات الأمعاء، مما يقلل التقلصات ويساعد على الهضم السليم، يفضل تناوله على شكل شاي بعد الوجبات.

بذور الشيا والكتان هذه البذور غنية بالألياف الطبيعية التي تعزز حركة الأمعاء وتساعد في التخلص من الإمساك، يمكن إضافتها إلى العصائر أو الزبادي للحصول على فوائدها الغذائية.

الشمر لصحة القولون

يعد الشمر من الأعشاب الرائعة التي تساهم في تقليل الانتفاخات وتحسين عملية الهضم. يمكن تناوله مغليا أو مضغ بذوره بعد الأكل.

الكركم يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تساعد في تقليل التهابات الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، يمكن إضافته إلى الطعام أو تناوله مع الحليب الدافئ.

نصائح إضافية لتحسين صحة الجهاز الهضمي