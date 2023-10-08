انت الأن تتابع خبر 413 شهيدًا منهم 78 طفلًا .. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزّة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 413 شهيدًا، بينهم 78 طفلًا، و41 سيدة، وقالت الوزارة، في بيان صحفي، في ثاني أيام العدوان إن طواقمها سجلت 2300 إصابة بينهم 213 طفلاً و140 سيدة.

كما كشفت أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر، خلال العدوان، بحق عائلات في منازلها ذهب ضحيتها 54 شهيدً، وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء في ظل الأزمة الإنسانية والخطر الذي يشكله انقطاعها على المنظومة الصحية والإنسانية.

وفي السياق، واصل طيران ومدفعية الاحتلال شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.