الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الجيش اللبناني مساء الأربعاء، إن استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان، واستهداف مبانٍ ومنازل مدنية في عدة مناطق، يُعدّ خرقا فاضحا لسيادة لبنان وأمنه، وانتهاكا لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للسيادة وتهديد للاستقرار

وأضاف الجيش اللبناني، في بيان، أن هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، فضلًا عن ترهيب المدنيين وتهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها، ما ينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة.