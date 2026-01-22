نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: عجز الميزان التجاري البترولي يرتفع إلى 5.2 مليارات دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 12:13 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 بمقدار 946.6 مليون دولار، ليصل إلى نحو 5.2 مليارات دولار، مقابل نحو 4.2 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة الزيادة الملحوظة في الواردات البترولية.

وأوضح البنك في بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر اليوم، أن الواردات البترولية ارتفعت بنحو مليار دولار لتسجل حوالي 6.4 مليار دولار، مقابل نحو 5.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الواردات من الغاز الطبيعي بنحو 1.1 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 342.1 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الكميات المستوردة من كلا الصنفين.

وفي المقابل، تراجعت واردات المنتجات البترولية بمقدار 448.9 مليون دولار، في ضوء انخفاض الكميات المستوردة منها.

الصادرات البترولية ترتفع إلى 1.3 مليار دولار رغم تراجع خام النفط

وفيما يتعلق بأداء الصادرات، أشار البنك المركزي المصري إلى أن الصادرات البترولية سجلت ارتفاعاً محدوداً بمقدار 63.6 مليون دولار لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وقد جاء ذلك مدفوعاً بزيادة صادرات المنتجات البترولية بنحو 89.8 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 31.6 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة من كليهما، في حين انخفضت صادرات البترول الخام بمقدار 57.8 مليون دولار رغم زيادة الكميات المصدرة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عجز ميزان دخل الاستثمار يرتفع إلى 4.4 مليارات دولار

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 2.3% ليبلغ نحو 4.4 مليارات دولار، مقابل نحو 4.3 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك كمحصلة لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 7.6% لتسجل نحو 610.7 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 1% لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري: عجز الميزان التجاري البترولي يرتفع إلى 5.2 مليارات دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.